Mondial 2026 : le gouvernement paraguayen condamne les propos visant Mbappé

Le gouvernement du Paraguay a condamné, lundi, les propos de la sénatrice Celeste Amarilla visant Kylian Mbappé, auteur du but ayant permis à la France d’éliminer le Paraguay du Mondial 2026 en huitièmes de finale.

Pour les autorités paraguayennes, ils sont '' contraires aux valeurs et aux principes qui inspirent la coexistence pacifique et le respect de la dignité humaine que le pays promeut ''. Ajoutant ''qu'ils ne représentaient ni le gouvernement paraguayen ni le peuple paraguayen’’.

Amarilla a publié une série de commentaires racistes sur X contre Mbappé, se moquant des origines, de l’éducation, de la formation et de l’apparence du capitaine français.

Face à l’indignation suscitée par cette sortie, Celeste Amarilla a publié une lettre ouverte adressée au capitaine de l’équipe de France dans laquelle elle reconnaît son erreur. Mais elle lui demande des excuses en retour pour sa riposte.

Kylian Mbappé avait qualifié Amarilla de « femme méprisable » qui n’était « pas digne » de siéger au Congrès paraguayen.

''À cause de votre imprudence et de votre racisme éhonté, le monde entier a déjà oublié le parcours et l’effort historique accompli par vos joueurs lors de cette Coupe du monde'', a écrit Mbappé sur X.

Le président français, Emmanuel Macron, et la ministre des Sports, Marina Ferrari, ont exprimé leur soutien au capitaine de l’équipe de France.

''En s’en prenant à Kylian Mbappé, le sénateur s’en prend à tout ce que notre capitaine incarne et à tout ce que notre pays représente : la liberté, l’égalité et la fraternité », a écrit Marina Ferrari sur X.

''Un but de plus pour Kylian Mbappé. Cette fois-ci contre le racisme'', a écrit Emmanuel Macron sur X, ajoutant que le capitaine avait son ''soutien total''.

L’entraîneur adjoint de l’équipe de France, Guy Stéphan, a également condamné ces propos lundi.

''En trois mots, c’est révoltant, abject, scandaleux '', a-t-il déclaré.