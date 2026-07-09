Niger : la Russie va poursuivre son soutien militaire aux pays de l’AES

La Russie va poursuivre son soutien militaire au Mali, au Burkina Faso et au Niger, a déclaré mercredi le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, lors de la deuxième session de consultation entre la Russie et les chefs de la diplomatie des trois pays de l’Alliance des États du Sahel, à Niamey.

‘’Nous comptons que la coopération entre la Russie et l’AES donnera un élan additionnel au renforcement de la souveraineté de nos États et l’élargissement de nos relations bilatérales et des relations sur format multilatéral. En octobre à Moscou se tiendra le troisième sommet Russie-Afrique et le président Poutine a souhaité du succès à notre rencontre et m’a donné des instructions de vous dire qu’il sera ravi de voir les présidents du Burkina Faso, du Mali et du Niger à ce sommet. ", a souligné Sergueï Lavrov.

La Russie gagne du terrain dans ces pays. Une percée favorisée par l’arrivée des militaires au pouvoir à Ouagadougou, à Niamey et à Bamako, à la suite des coups d’État entre 2020 et 2023.

"La présente session de consultations entre les ministres des Affaires étrangères de la confédération des Etats du Sahel et la fédération de Russie renforce ainsi les relations déjà spéciales entre la confédération et la Russie, nous apprécions particulièrement le leadership de la fédération de Russie et l'objectivité de votre analyse en ce qui concerne la situation en Afrique et plus spécifiquement la situation au Sahel. " , a affirmé Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères.

Signe de la solidité de l’axe Moscou-pays du Sahel, la réunion de Niamey avait donc, en toile de fond, le renforcement de cette entente.

''Malgré un contexte international complexe et la détermination clairement affichée de certaines puissances étrangères, qui cherchent à saper la dynamique en faveur de la souveraineté et de l’indépendance des États de la Confédération du Sahel par le biais d’attentats terroristes commandités et de formes de terrorisme économique, financier et informationnel, l’AES poursuit son chemin.’’, a affirmé Bakary Yaou Sangaré, ministre nigérien des Affaires étrangères.

La Russie aide les pays de l’AES à lutter contre les groupes djihadistes. Moscou cherche également à resserrer ses liens avec les pays de l’AES dans les secteurs de l’énergie et des mines.