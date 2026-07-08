Ebola en RDC : les soignants entrent en grève pour des questions salariales

En République démocratique du Congo, les professionnels de santé en première ligne face à l’épidémie d’Ebola débrayent pour protester contre les retards de paiement de leurs salaires, mettant ainsi en péril les efforts visant à freiner l’épidémie qui, selon les autorités, continue de se propager plus rapidement que les mesures de lutte mises en place.

Dans la province de l’Ituri, la plus durement touchée parmi les trois provinces de l’est du Congo affectées par l’épidémie, certains professionnels de santé et autres travailleurs de première ligne ont déclaré à l’Associated Press qu’ils n’avaient pas perçu leurs salaires ni leurs primes depuis que l’épidémie avait été déclarée, le 15 mai. Ils ont également affirmé travailler avec un équipement limité et être traités de manière injuste, tant par les autorités que par les équipes d’intervention.

« Depuis que l’épidémie de maladie à virus Ebola a été déclarée, nous réclamons d’être rémunérés pour notre travail », a déclaré à l’Associated Press le Dr Biensi Kano, membre du comité de surveillance épidémiologique à Bunia, la capitale de l’Ituri.

Les dernières données gouvernementales font état de 1 708 cas recensés, dont 580 décès, et indiquent que le premier mois de cette épidémie d'Ebola a déjà été le pire jamais enregistré, ont déclaré les autorités sanitaires. Cette grève intervient au moment où débute le recrutement pour les essais cliniques visant à traiter le virus Bundibugyo, responsable de cette épidémie.