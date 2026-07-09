Santé : dans la lutte contre le cancer, les inégalités persistent

Des millions de personnes subissent les conséquences physiques, émotionnelles et financières du cancer, une maladie qui fait plus de 26 000 victimes chaque jour, selon un rapport publié mercredi 8 juillet 2026 par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

« Alors qu’on estime qu’une personne sur quatre développera un cancer en Europe ou en Amérique du Nord, seule une sur douze devrait en mourir. C’est très différent de la réalité que nous observons en Afrique subsaharienne. », a déclaré Dr Isabelle Soerjomataram, directrice adjointe de l’Unité de surveillance du cancer de l’ARC.

Avec environ 20,6 millions de nouveaux cas et près de 10 millions de décès par an, le cancer reste la deuxième cause de mortalité dans le monde, après les maladies cardiovasculaires.

« Grâce à une assurance médicale privée, j’ai pu demander un deuxième avis, subir une biopsie et bénéficier de soins rapides et de grande qualité au Royaume-Uni. Ces possibilités m’ont donné une chance de m’en sortir, mais nous savons que ce n’est pas le cas pour la plupart des personnes au Nigeria et dans la plupart des autres pays à revenu faible ou intermédiaire, où les retards de diagnostic, l’accès limité aux soins et les difficultés financières déterminent bien trop souvent qui vivra et qui mourra. », a indiquéAbigail Simon-Hart, survivante d’un cancer du sein et défenseuse des droits des patients.

Pour inverser cette tendance, il faudra opérer un changement fondamental vers une approche centrée sur les personnes, qui réponde aux besoins de santé et aux réalités vécues par les personnes et les communautés touchées.

Sans action urgente, le nombre annuel de cas de cancer devrait atteindre près de 35 millions d’ici 2050.