Les rêves de Coupe du monde des supporters portugais ont été anéantis lundi lorsque leur équipe nationale a été éliminée du tournoi par son rival de la péninsule ibérique, l’Espagne.

Des milliers de personnes s’étaient rassemblées dans le centre-ville de Lisbonne pour suivre le match sur des écrans géants, en croisant les doigts et en espérant une victoire.

Mais alors que le match semblait se diriger vers les prolongations, l’Espagne a marqué.

"Bien sûr, c’est une idole portugaise ; même si beaucoup de gens peuvent le critiquer, on l’aime toujours. C’est triste pour lui de rentrer chez lui comme ça. Et dans le temps additionnel, on s’attendait déjà à aller en prolongation. C’est compliqué", a déclaré Tiago Ora, supporter portugais.

Ce but inscrit dès la première minute du temps additionnel de la seconde mi-temps a suffi à éliminer le Portugal.

"(Imitant Ronaldo) Ouais, ouais ! C’est le meilleur au monde, ça ne fait aucun doute ! Mais il a bâti une carrière qui — au-delà du simple fait de l’avoir regardé jouer — a inspiré les autres. C’est très important, très important !2, a ajoutéTiago Lourenço, supporter portugais.

Les espoirs des États-Unis de faire un beau parcours en Coupe du monde à domicile ont pris fin lorsque Charles De Ketelaere a inscrit un doublé et délivré une passe décisive, aidant ainsi la Belgique à mettre en évidence les faiblesses défensives des Américains lors d’une victoire 4-1 lundi soir qui lui a valu une place en quarts de finale.

2L’ambiance était au beau fixe jusqu’à ce qu’ils livrent une prestation catastrophique. Ils n’avaient aucune envie d’essayer. Je veux dire, c’était tout simplement mauvais. Aucun effort. On n’a pas tiré au but. On n’a pas eu de ballons de contre-attaque. On n’a rien eu. C’était mauvais", a indiqué Rhett Huber, supporter américain.

"Je me sens super bien, mec. On a enfin tenu notre rang en tant qu’équipe. On s’est serré les coudes et on a réussi", a dit Dandy Weyn, supporter belge.

Les défenseurs américains ont été en défaut sur deux buts en première mi-temps et une erreur du gardien Matt Freese a offert un troisième but aux Diables Rouges en début de seconde période.

Romelu Lukaku a inscrit le dernier but de la Belgique dans le temps additionnel.