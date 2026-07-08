Nigéria : de fortes pluies provoquent des inondations généralisées

Les quartiers nigérians de Lekki et d'Ikoyi, dans l'État de Lagos, sont touchés par des inondations suite à de fortes pluies, au Nigéria.

La vétusté des infrastructures et l'insuffisance des réseaux d'évacuation des eaux pluviales aggravent souvent les conséquences de ces inondations dans ce pays, pendant la saison des pluies.

Suite à des prévisions annonçant des pluies abondantes et persistantes, l’Agence nigériane des services hydrologiques (NIHSA) a émis une alerte concernant un risque accru de crues soudaines dans plusieurs États jusqu'au 10 juillet.

Les autorités ont conseillé aux habitants et aux entreprises des zones inondables de rester vigilants, car la montée des niveaux des cours d'eau et l'insuffisance des réseaux d'évacuation des eaux augmentent le risque d'inondations localisées.

Ces prévisions font peser des risques potentiels sur les transports, les infrastructures essentielles, l'agriculture et l'activité économique dans les régions touchées.