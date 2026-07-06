RDC : un 2e centre de traitement d'Ebola inauguré [Africanews Today]

En République démocratique du Congo, un deuxième centre de traitement d'Ebola a été inauguré dans le Nord-Kivu, l'une des trois provinces touchées par l'épidémie.

Il s’agit pour les autorités d'améliorer l'accès aux soins spécialisés et d'alléger la pression sur les établissements de santé. Le pays fait face à la nouvelle Bundibugyo qui reste qui inquiète les experts et les populations.

En Tanzanie, les forces de l’ordre ont déployé un impressionnant dispositif sécuritaire, dans le cadre de manifestations populaires prévues ce mardi, à l’occasion du Saba-Saba Day. Ce jour férié commémore à la fois les émeutes pro-démocratie du 7 juillet 1990, mais aussi la création de l'Union nationale africaine du Tanganyika (le Tanu), par l’ancien président Julius Nyerere en 1954.

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole élargie (OPEP) prévoit une nouvelle augmentation de ses quotas de production dès le mois prochain. L’OPEP prévoit plus de 188.000 au quotidien sur fond de reprise progressive du trafic dans le détroit d’Ormuz et suivi d’une baisse des prix du brut. Ces derniers mois, la guerre en Iran fortement perturbé et réduit les exportations des pays du Golfe.

Au Nigeria, au moins 9 agriculteurs ont été tués par des hommes armés lors d'un raid contre un village de l'État de Kaduna. Au cours de l’assaut, les assaillants ont kidnappé « plusieurs » autres, cultivateurs, selon une source sécuritaire, dans le nord-ouest du pays. Ces attaques ont lieu quelques semaines après le début de la saison des pluies où l'insécurité s'accentue.

AGENDA

6–10 Juillet 2026 – Yaoundé, Cameroun : premier Forum africain sur les statistiques de genre et de l’enfant

Le premier Forum africain sur les statistiques de genre et de l’enfant se tient du 6 au 10 juillet à Yaoundé, au Cameroun. Cette rencontre internationale vise à faire progresser la production et l’utilisation des statistiques relatives au genre et à l’enfance, dans le but de soutenir l’élaboration de politiques fondées sur des données factuelles et un développement inclusif.

7 juillet 2026 – Coupe du monde 2026 (1/8 de finale) : Argentine vs Égypte

L’Egypte défie l’ogre argentin ce mardi en 8e de finale de la Coupe du monde de football à Atlanta. Menés par Mohamed Salah, les Pharaons tenteront d’arracher une toute première qualification en quart dans cette compétition face à une Argentine de Lionel Messi qui compte parmi les favoris du tournoi.

7–13 juillet - Coupe du monde 2026 (¼ de finale) : Maroc vs France

Le Maroc affrontera la France en quart de finale de la Coupe du monde ce jeudi 9 juillet à Foxborough, aux États-Unis. Pour rappel, les Lions de l’Atlas avaient été sortis du mondial dernier par les Bleus en demi-finale, une étape qu’aucune autre équipe africaine n’a encore atteinte, dans cette compétition.

10–12 juillet Abidjan, Côte d’Ivoire : conférence économique africaine 2026

Du 10 au 12 juillet a lieu la Conférence économique africaine à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Cet événement co-organisé par la Banque africaine de développement, le PNUD et l’OCDE sera également l'occasion de la réunion annuelle du Réseau mondial des économistes en chef des institutions de développement et de financement. Il rassemblera des penseurs économiques et des décideurs politiques de premier plan venus de tout le continent, mais aussi d'ailleurs.

12 juillet – 23 août 2026 – Carthage, Tunisie : Festival international de Carthage

Du 12 juillet – 23 août, c’est le 60e Festival International de Carthage. Il s’agit du plus ancien festival de Tunisie, qui réunit chaque été des artistes de renommée internationale dans un cadre historique exceptionnel. Chaque édition attire des dizaines de milliers de visiteurs, faisant de Carthage un pôle culturel majeur en Afrique du Nord.

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