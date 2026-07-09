La Russie prête à soutenir le Mozambique dans sa lutte contre le terrorisme

La Russie s'est dite prête à soutenir le Mozambique dans sa lutte contre l'insurrection djihadiste qui sévit dans la province septentrionale de Cabo Delgado, riche en ressources gazières, a annoncé jeudi la présidence mozambicaine à l'issue d'une rencontre entre le président Daniel Chapo et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

En visite à Maputo dans le cadre de sa tournée africaine, Sergueï Lavrov a assuré que Moscou répondrait aux demandes des autorités mozambicaines pour faire face à la « menace terroriste » dans le nord du pays.

« La Russie est prête à aider et à répondre aux demandes de nos amis mozambicains en matière de soutien dans cette lutte contre la menace terroriste dans le nord du pays », a déclaré le chef de la diplomatie russe, selon un communiqué de la présidence.

Le Mozambique est confronté depuis 2017 à une insurrection menée par des groupes affiliés à l'organisation État islamique dans la province de Cabo Delgado. Le conflit a été marqué par des attaques meurtrières contre des civils et les forces de sécurité, notamment des décapitations, et a provoqué le déplacement de centaines de milliers de personnes.

Cette région abrite d'importantes réserves de gaz naturel qui ont attiré plusieurs grands groupes énergétiques internationaux, dont le français TotalEnergies, l'italien ENI et l'américain ExxonMobil.

Depuis 2021, des troupes rwandaises sont déployées à Cabo Delgado pour appuyer les forces mozambicaines dans le cadre d'une mission soutenue financièrement par l'Union européenne.

Cette visite intervient dans le cadre de la tournée africaine de Sergueï Lavrov. Mercredi, il a participé à Niamey à une réunion avec les ministres des Affaires étrangères du Niger, du Mali et du Burkina Faso, membres de l'Alliance des États du Sahel (AES), où il a plaidé en faveur d'un « ordre mondial juste et multipolaire » et dénoncé les « pratiques néocoloniales » des puissances occidentales. Mardi, il s'était rendu à Addis-Abeba pour rencontrer son homologue éthiopien, Gedion Timothewos.