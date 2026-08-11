Mali : Ras Bath rejette les accusations à l’ouverture de son procès

Au Mali, le chroniqueur Youssouf Bathily, alias Ras Bath, et l’activiste connue sous le surnom de Rose comparaissent depuis lundi devant la cour d’appel de Bamako. Détenu depuis près de trois ans, Ras Bath rejette les accusations d’association de malfaiteurs et d’atteinte au crédit de l’État et de ses institutions.

Au premier jour du procès, les débats ont notamment porté sur des enregistrements audio présentés par l’accusation. À la barre, le chroniqueur a répondu « non » lorsqu’il lui a été demandé s’il reconnaissait les faits qui lui sont reprochés.

De son côté, Rose affirme que ses prises de parole sur les réseaux sociaux visaient uniquement à dénoncer la hausse des prix et les difficultés économiques des Maliens. L’accusation s’appuie notamment sur ses liens avec Ras Bath, qu’elle avait été invitée à deux reprises dans ses émissions.

La défense conteste cette interprétation et demande le retrait des enregistrements audio du dossier, estimant leur utilisation irrégulière. À la sortie de l’audience, des partisans de Ras Bath ont réclamé sa libération. Les débats doivent reprendre le mercredi 12 août.