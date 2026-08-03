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L'Italie intercepte un pétrolier de la « flotte fantôme » russe en Méditerranée

Le cargo battant pavillon maltais « Rojen », chargé de semences de maïs ukrainiennes et parti de Tchernomorsk, arrive au port de Ravenne, en Italie, 12 août 2022   -  
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Guido Calamosca/LaPresse via AP
By Ali Bamba

avec AP

Italie

La Marine italienne a déclaré que ses forces avaient arraisonné dimanche, en Méditerranée, un pétrolier qu'elle estime lié à la Russie.

La Marine a précisé que des membres d’équipage de l’un de ses navires, qui sert actuellement de navire amiral d’une mission de l’Union européenne en Méditerranée, ont arraisonné le pétrolier à l’ouest de l’île de Pantelleria, en Méditerranée centrale.

La Marine a indiqué que ce pétrolier fait actuellement l’objet de sanctions européennes et appartient à ce que l'on appelle la "flotte fantôme" russe.

Cette flotte est utilisée pour contourner les sanctions sur le pétrole russe mises en place à la suite de l’invasion de l’Ukraine.

Le pétrolier "Toa Payoh", battant pavillon camerounais, a quitté le port de Cotonou, au Bénin, le 16 juillet et faisait route vers Istanbul, en Turquie, a précisé la Marine italienne.

Des soldats ont arraisonné le pétrolier après que son capitaine a refusé de coopérer lorsqu’on lui a demandé de fournir des informations, a précisé la Marine.

La "flotte fantôme" est composée de pétroliers vieillissants achetés d’occasion, souvent par des entités opaques dont les adresses se trouvent dans des pays n’appliquant pas de sanctions, tels que les Émirats arabes unis ou les îles Marshall, et battant pavillon de pays comme le Gabon ou les îles Cook.

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