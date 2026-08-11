Ukraine : Kyiv et Zaporijjia ravagées par des frappes russes meurtrières

Kyiv a été visée par une attaque au missile balistique peu après minuit, provoquant l’incendie d’un entrepôt et faisant un blessé, selon le Service d’État pour les situations d’urgence. Les pompiers ont combattu les flammes sur place, comme le montrent les images diffusées par les secours. Plusieurs explosions ont été entendues dans différents quartiers après une alerte aux missiles, tandis que le maire Vitali Klitschko a dénoncé une « attaque de missiles balistiques » russes. Les pertes les plus lourdes ont été signalées à Zaporijjia, où au moins cinq personnes ont été tuées et 20 blessées lors de ce que le gouverneur régional Ivan Fedorov a décrit comme une attaque massive impliquant des missiles et des bombes guidées. « Cinq personnes ont été tuées et 20 autres blessées : malheureusement, le bilan ne cesse de s’alourdir à la suite de l’attaque ennemie contre Zaporijjia », a-t-il écrit sur Telegram. Dans la région de Dnipropetrovsk, des frappes russes de drones et d’artillerie menées dans plusieurs districts ont fait au moins trois morts et cinq blessés, selon les autorités régionales. Le ministère russe de la Défense a indiqué avoir visé des installations militaro-industrielles et des infrastructures de transport à Kyiv et à Zaporijjia. Ces attaques interviennent après que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que la Russie avait utilisé des « missiles balistiques nord-coréens » pour frapper le territoire ukrainien. Moscou et Kyiv ont intensifié leurs frappes de longue portée ces dernières semaines, l’Ukraine visant également des sites situés loin à l’intérieur du territoire russe, notamment une raffinerie et une usine pétrochimique à Nijnekamsk, dans le Tatarstan, où douze personnes ont été tuées et 39 autres blessées dans une attaque de drones.