Nigeria : plus de 300 personnes libérées des mains de bandes armées

Plus de 300 personnes qui avaient été enlevées lors d'attaques distinctes dans le nord du Nigeria ont été secourues.

Le président Bola Tinubu a qualifié cette opération de « plus grande opération de sauvetage jamais menée en une seule journée dans le pays ».

Parmi les personnes secourues figuraient 163 individus enlevés en février dans la communauté de Woro, dans la région de Kaiama, dans l'État de Kwara, ainsi que 145 autres, dont la plupart avaient été enlevées dans l'État voisin du Niger.

Les autorités n'ont pas donné de détails sur l'opération de sauvetage, se contentant d'indiquer que les otages avaient été libérés dans une forêt après plusieurs mois de captivité.

M. Tinubu a déclaré que cette opération de sauvetage avait été menée grâce aux renseignements et reflétait une meilleure coordination entre les agences de sécurité nigérianes.

Les enlèvements de masse et les enlèvements contre rançon constituent toujours un problème de sécurité majeur au Nigeria, en particulier dans le nord-ouest et le centre-nord du pays.

Des groupes criminels armés, appelés localement « bandits », mènent souvent des attaques contre des villages, des routes et des écoles, et enlèvent des personnes pour réclamer une rançon.

Selon les autorités, bon nombre de ces groupes ont vu le jour à la suite de conflits entre éleveurs nomades et agriculteurs au sujet de la raréfaction des terres et de l'eau, avant de se transformer en réseaux criminels organisés.

Le Nigeria est également confronté à une insurrection dans le nord-est du pays qui dure depuis plus de dix ans, au cours de laquelle des groupes extrémistes ont attaqué tant des civils que les forces de sécurité.