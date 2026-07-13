La Chine et la Russie ont mené des exercices navals conjoints en mer Jaune

Des navires chinois et russes ont mené la semaine dernière des exercices navals conjoints en mer Jaune, d’après des images publiées lundi par le ministère russe de la Défense.

La Chine et la Russie ont lancé ces exercices le 6 juillet dans un port militaire de Qingdao, dans la province du Shandong, à l'est de la Chine et les ont conclus samedi 11 juillet.

"Ces exercices ont permis de renforcer encore davantage la confiance mutuelle entre les deux parties, d'améliorer leurs capacités opérationnelles conjointes et de consolider leur traditionnelle coopération amicale", a déclaré le ministère chinois de la Défense dans un communiqué dimanche.

Selon Moscou, les navires des deux pays se sont entraînés pendant plusieurs jours à des manœuvres conjointes, à des missions anti-sous-marins, au combat contre des navires de surface ennemis et à des opérations de sauvetage.

Ils ont aussi dû repousser une attaque simulée, menée par des drones et des navires de surface sans équipage.

Ces exercices navals conjoints ont lieu chaque année depuis 2012 et soulignent la coopération militaire croissante entre la Russie et la Chine.

Selon des officiels chinois, l’édition 2026 marque la première apparition simultanée de sous-marins russes et chinois sur les mêmes images.

Le ministère chinois de la Défense a indiqué que des forces issues des deux États se rendraient dans l’océan Pacifique pour effectuer une patrouille maritime conjointe.