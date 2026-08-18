Sénégal : une école d’excellence pour l’émancipation des filles

Au large de Dakar, sur l’île de Gorée, l’école d’excellence Mariama-Bâ forme une nouvelle génération de jeunes Sénégalaises. Premier internat d’élite pour filles du pays, cet établissement public les encourage à dépasser les rôles qui leur sont traditionnellement assignés.

Fondée en 1985, l’école porte le nom de Mariama Bâ, célèbre écrivaine sénégalaise dont les romans ont exploré les tensions entre l’éducation traditionnelle des femmes et leurs aspirations modernes.

Chaque année, seulement 35 filles sont admises parmi 150 candidates invitées à passer le concours d’entrée en raison de leurs résultats scolaires. Les frais de scolarité et d’internat sont entièrement pris en charge par l’État.

Pour Ndeye Awa Diop, intégrer cette école à l’âge de 12 ans a bouleversé son existence. Originaire d’une région rurale du Sénégal, la jeune fille était alors particulièrement réservée.

« Je suis arrivée ici extrêmement timide. Je n’osais même pas lever la main en classe », raconte-t-elle.

Au fil des années, le soutien et la solidarité de ses camarades lui ont permis de gagner en confiance. Aujourd’hui âgée de 19 ans, elle préside le conseil des élèves et s’apprête à obtenir son diplôme.

« J’ai appris à devenir une dirigeante », affirme-t-elle.

Le Sénégal a réalisé d’importants progrès dans l’éducation des filles. La grande majorité d’entre elles sont désormais inscrites à l’école primaire, avec un taux de scolarisation supérieur à celui des garçons.

Cependant, les filles restent plus exposées au décrochage scolaire. Moins de 20 % d’entre elles parviennent jusqu’à la fin du secondaire.

« Le défi actuel n’est plus l’accès des filles et des garçons à l’école, mais le maintien des filles dans le système scolaire », explique Maissa Abdellaoui, spécialiste de l’éducation à l’Unicef.

L’école Mariama-Bâ se distingue par un taux d’achèvement de 100 %. Son modèle offre aux élèves un environnement dans lequel elles peuvent poursuivre leurs études, développer leur autonomie et apprendre à exercer des responsabilités.

Sur l’île de Gorée, profondément marquée par l’histoire de la traite transatlantique, ces jeunes Sénégalaises sont ainsi encouragées à imaginer un avenir différent et à prendre pleinement leur place dans la société.