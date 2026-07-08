La Russie soutient la participation "accrue" de l'Afrique au Conseil de sécurité

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a échangé mardi avec le président de la Commission de l’Union africaine, Mahamat Saleh Annadif, à Addis-Abeba, en Éthiopie.

Lors de la rencontre, le chef de la diplomatie russe a souligné la nécessité de réformer les Nations unies.

''Nous soutenons pleinement ce que vous avez dit concernant le renforcement significatif du rôle de l’Afrique dans le système décisionnel mondial — y compris, bien sûr, la représentation africaine au Conseil de sécurité de l’ONU, qui doit être réformé grâce à une participation accrue de l’Afrique, de l’Asie et de l’Amérique latine.'', a déclaré Sergueï Lavrov.

Le ministre russe des Affaires étrangères a par ailleurs accusé les anciennes puissances coloniales de continuer à tirer profit des ressources naturelles de l’Afrique.