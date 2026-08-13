Poutine assiste à des manœuvres de la marine russe au large de Sakhaline

Des images de la télévision publique russe montrent Vladimir Poutine à bord du Varyag, le croiseur lance-missiles qui sert de navire amiral à la flotte russe du Pacifique, assistant à des exercices à tirs réels et à une explosion sous-marine au large de l’Extrême-Orient. Il s’est ensuite rendu sur l’une des quatre principales îles des Kouriles, devenant le premier président russe à visiter l’archipel depuis Dmitri Medvedev en 2010. Cette visite a immédiatement provoqué la colère de Tokyo. La Première ministre japonaise Sanae Takaichi l’a jugée « absolument inacceptable », rappelant que les îles étaient, selon le Japon, une partie intégrante de son territoire. Le ministre japonais des Affaires étrangères, Toshimitsu Motegi, a convoqué l’ambassadeur russe pour lui transmettre une vive protestation et averti que cette visite pourrait encore détériorer les relations bilatérales. Les Kouriles sont au cœur d’un conflit territorial entre les deux pays depuis 1945, lorsque l’Union soviétique a pris le contrôle de l’archipel. Environ 20 000 Russes y vivent aujourd’hui. Pour Moscou, ces îles sont stratégiques en raison de leur position militaire et de leur rôle dans l’accès au Pacifique, mais aussi des importantes ressources halieutiques, pétrolières et gazières de la région. Les manœuvres et la visite présidentielle apparaissent ainsi comme une démonstration de force destinée à réaffirmer la présence russe dans le Pacifique et ses revendications territoriales face au Japon et à ses alliés.