Un drone russe frappe un train de passagers dans la région d'Odessa, le conducteur tué

Des images prises jeudi 13 août dans la région d’Odesa montrent une locomotive de train de voyageurs gravement endommagée et encore entourée de fumée, tandis que les pompiers s’efforcent d’éteindre les flammes. À proximité, les vitres d’une voiture ont volé en éclats et les passagers évacués rejoignent des bus avec leurs bagages. Le train Odesa-Dnipro a été frappé jeudi matin dans le district de Berezivka par un drone russe Shahed à propulsion par réaction, faisant deux morts parmi l’équipage, le conducteur et son assistant, selon Oleksandr Pertsovskyi, président d’Ukrzaliznytsia. Une équipe de surveillance avait repéré le drone et ordonné l’arrêt du convoi près d’une gare. Mais un changement soudain de trajectoire de l’appareil n’a laissé que quelques instants à l’équipage pour évacuer. Les 340 passagers ont néanmoins pu être mis à l’abri et ramenés à Odesa dans 21 bus. Volodymyr Zelensky a déclaré que la Russie ne pouvait ignorer la présence de civils à bord et a renouvelé son appel à renforcer la défense antiaérienne ukrainienne. Dans la nuit, 133 drones russes ont été lancés contre l’Ukraine, selon l’armée de l’air, qui affirme en avoir intercepté 111. D’autres frappes ont fait six blessés dans le pays.