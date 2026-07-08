Soudan du Sud : augmentation d'évacuations médicales de blessés de guerre

Alors que le conflit meurtrier au Soudan du Sud, continue de limiter l’accès aux soins de santé dans le pays, le Comité international de la Croix-Rouge a déclaré mardi que les évacuations médicales de blessés sud-soudanais ont augmenté de 50% au cours du premier semestre 2026.

266 blessés ont été évacué à travers le Soudan du Sud entre janvier et juin.

« En juin de cette année, nous avons constaté un nombre de cas presque deux fois plus élevé qu’en juin de l’année dernière. Le conflit ne s’améliore donc pas, et la situation, ainsi que les besoins humanitaires, ne cessent de s’aggraver. L a situation est encore compliquée par le fait que le financement, y compris celui des autres ONG, a également diminué. La prestation de services est donc réduite à tous les niveaux des soins de santé, ce qui entraîne également une forte pression sur les hôpitaux. En effet, l e système d’orientation vers des établissements spécialisés est affecté, car le nombre d’établissements opérationnels au niveau des États a diminué. Il en résulte donc une forte pression sur les hôpitaux de référence au plus haut niveau. », a déclaréRose Ochieng, coordinatrice sanitaire du CICR au Soudan du Sud.

La plus jeune nation du monde subit depuis fin 2025 des mois de recrudescence de la violence, les forces gouvernementales fidèles au président sud-soudanais Salva Kiir affrontant dans plusieurs régions des milices d’opposition alignées sur son rival, Riek Machar.

« Nous sommes à la piste d’atterrissage de Ganyiel, où nous sommes venus procéder à l’évacuation médicale de blessés de guerre. Il s’agit en fait d’un incident impliquant un grand nombre de victimes, puisque nous avons plus de dix patients d’affilée. Nous sommes venus effectuer le triage afin que les personnes dans un état critique soient évacuées vers Juba. Dans les jours à venir, les autres seront également transférées à Juba. », a expliqué Godfrey Okwera Anywar, infirmier spécialisé du CICR.

La plupart des évacuations ont été effectuées par avion vers l'hôpital militaire de Juba, où le nombre d'interventions chirurgicales a augmenté de près de 30 % au cours du premier semestre 2026, a précisé le CICR.

Plusieurs hôpitaux gérés par des organisations humanitaires étrangères ont fermé leurs portes à la suite d’attaques depuis la recrudescence de la violence, qui a également provoqué le déplacement de centaines de milliers de personnes.