Incendie en Croatie : plus de 150 pompiers mobilisés face aux flammes sur l’Adriatique

Plus de 150 pompiers ont été mobilisés alors que de violentes rafales poussaient les flammes à travers les pinèdes et vers les zones résidentielles de la côte adriatique. Plusieurs maisons et véhicules ont été endommagés, tandis que la principale route côtière traversant la ville a été fermée à la circulation. La plupart des personnes évacuées ont été conduites à Omis, la ville voisine, où un gymnase a été transformé en centre d’hébergement provisoire. Les autorités locales ont également fait état de plusieurs personnes brûlées. L’incendie s’est déclaré alors que la Croatie fait face à une vague de chaleur estivale prolongée, qui accroît le risque de nouveaux feux le long de l’Adriatique. Le chef des pompiers, Slavko Tucakovic, a prévenu que la nuit s’annonçait difficile et demandé l’arrivée de renforts en provenance d’autres régions du pays. Quatre Canadair ont été placés en alerte pour intervenir vendredi matin, les avions bombardiers d’eau ne pouvant pas opérer de nuit. Selon le maire adjoint d’Omis, Ivan Pivcevic, les vents violents sont à l’origine de la propagation rapide des flammes. Un autre important incendie de forêt, sur l’île voisine de Brac, avait été maîtrisé plus tôt jeudi.