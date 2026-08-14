Incendies en Croatie : Omiš et Pelješac touchées en pleine saison touristique

Quatorze personnes ont dû être hospitalisées, dont sept étaient toujours dans un état critique vendredi matin. À mesure que les flammes approchaient du centre d’Omiš, plusieurs quartiers ont perdu l’électricité. Des maisons, des voitures et des bateaux ont été touchés, certains entièrement détruits. Les personnes évacuées ont passé la nuit dans un gymnase, installées sur des lits de camp ou directement au sol. Face à la progression rapide du feu, des habitants ont raconté avoir fui dans la confusion. Selon Slavko Tučaković, commandant des pompiers d’Omiš, de nombreuses habitations et véhicules ont été détruits, avec des dégâts considérables pour les biens, les espaces naturels et la faune. Le feu a finalement été maîtrisé vendredi, mais les secours restaient mobilisés sur un autre incendie dans la péninsule de Pelješac. Aucun décès n’a été signalé. La situation intervient au cœur de la saison touristique croate et pourrait avoir des répercussions sur les déplacements et l’économie locale. La fermeture de plusieurs tronçons de la route côtière près d’Omiš a notamment perturbé les liaisons entre Split et Dubrovnik, ainsi que les excursions et les circuits touristiques. Les dégâts infligés aux logements, restaurants, cafés, voitures et bateaux pourraient par ailleurs réduire l’offre disponible dans une région particulièrement fréquentée à cette période de l’année.