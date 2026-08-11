Saison noire des feux en Espagne : incendie hors de contrôle à Huelva

À Niebla et Valverde del Camino, dans la province andalouse de Huelva, les hélicoptères bombardiers d’eau multiplient les largages au-dessus des flammes, tandis que d’immenses colonnes de fumée obscurcissent la campagne. Les images tournées lundi 10 août 2026 montrent également des habitants évacués rassemblés dans un théâtre à Zalamea la Real. Déclenché une semaine plus tôt, l’incendie reste particulièrement difficile à maîtriser. Plus de 600 pompiers, soutenus par 26 aéronefs, sont mobilisés, selon Antonio Sanz, responsable régional des services d’urgence, qui décrit une situation extrêmement dangereuse et n’entrevoit pas de contrôle imminent du feu. Son périmètre couvre quelque 20 000 hectares et environ 800 personnes ont été évacuées, après notamment l’ordre donné lundi aux habitants d’El Madroño de quitter leur commune. Ce sinistre intervient dans une saison des feux de forêt particulièrement sévère en Espagne. En juillet, un incendie avait ravagé 50 000 hectares près de Madrid, tandis qu’un autre avait fait au moins 12 morts à Almería. Le mois dernier, presque toute la France métropolitaine et la Suisse ont également enregistré une sécheresse record. Selon Copernicus, l’Europe est aujourd’hui le continent qui se réchauffe le plus rapidement.