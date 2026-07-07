Côte d'Ivoire : libération d'un ancien ministre de la défense

L'ancien ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, Moïse Lida Kouassi, a été libéré mardi après avoir été placé en détention depuis le mois d'août pour des faits présumés de terrorisme, a indiqué son parti politique.

La libération de M. Kouassi, qui a occupé le poste de ministre de la Défense sous l'ancien président Laurent Gbagbo, « est un soulagement », a déclaré à l'AFP Sébastien Dano Djedje, président exécutif du Parti des peuples africains (PPA-CI), parti d'opposition, ajoutant : « Mais il n'est pas en bonne santé. »M. Kouassi avait été inculpé en août et placé en détention provisoire, notamment pour « actes de terrorisme », aux côtés de dix autres personnes, à l’approche de l’élection présidentielle d’octobre.

Il était accusé d’être l’instigateur des violences qui avaient éclaté début août à Abidjan.Selon M. Djedje, d’autres membres du parti sont toujours en prison. Plusieurs dizaines de militants des partis d’opposition, dont certains hauts responsables, ont également été arrêtés ou incarcérés avant l’élection.

Lundi, le militant numérique Ibrahim Zigui, proche de l’opposition et partisan du PPA-CI, a été remis en liberté après avoir interjeté appel, alors qu’il avait été condamné à cinq ans de prison pour « incitation à l’insurrection ».