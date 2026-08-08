Côte d'Ivoire : Djidji Ayokwe, le tambour parleur retrouve son village

Le Djidji Ayokwe, un « tambour parleur » sacré qui avait été pillé par les troupes coloniales françaises en 1916, puis emporté en France, est revenu vendredi dans son village d'origine, en Côte d'Ivoire.

Cette cérémonie, qui s'est déroulée à l'occasion de la fête nationale de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, a permis aux Ivoiriens d'aujourd'hui de le voir pour la première fois.

Cet imposant tambour en bois, long de plus de trois mètres (10 pieds) et pesant 430 kilogrammes (950 livres), était utilisé par la tribu des Ebrié pour transmettre des messages.

Il a été officiellement remis en février et est revenu en Côte d'Ivoire en mars à bord d'un avion spécialement affrété, mais n'a pas été sorti de son immense caisse en bois.

La Côte d'Ivoire avait demandé, fin 2018, la restitution du « Djidji Ayokwe », qui fait partie des 148 œuvres d'art emportées pendant la période coloniale.

Il s'agit de l'un des centaines d'objets d'art volés que Paris s'apprête à restituer à l'Afrique, grâce à l'adoption, en mai, d'une nouvelle loi française.

Vendredi, il a été transporté lors d'un défilé militaire à travers le quartier de Yopougon, à Abidjan, avant de poursuivre son chemin vers le village d'Adjamé, où il a été fabriqué.

L'instrument noir, blanc et rouge a été transporté dans une vitrine sur un grand char décoré et accueilli par la ministre de la Culture, Françoise Remarck, des chefs traditionnels et des centaines d'habitants de la région.

Une douzaine de personnes ont célébré une cérémonie de libation, en versant quelques gouttes de liquide sur le sol en offrande à leurs ancêtres.

« Une nation ne peut pas se développer si elle ne préserve pas sa mémoire et ne met pas en valeur son patrimoine », a déclaré Farikou Soumahoro, maire d'Adjamé.

Il a déclaré ressentir « une profonde émotion et une grande fierté ».

« Nous voulons voir ce tambour de nos propres yeux pour pouvoir vraiment croire qu'il nous appartient », a déclaré à l'AFP Jacqueline Akrebie, une villageoise de 69 ans.

Cyriaque Ahouré, chef traditionnel âgé de 63 ans, a déclaré être venu partager un moment de « grande joie, où nous rendons hommage à nos ancêtres ».

Le tambour parleur est bien plus qu'un simple instrument de musique. Il était utilisé par la communauté ébrié pour signaler un danger — notamment celui représenté par les colonialistes —, pour appeler à la guerre ou pour convoquer les villageois à des cérémonies.

Il a été saisi par les autorités coloniales françaises en 1916, avant d'être expédié en Europe en 1929 et exposé à Paris pendant plusieurs décennies.

Il devrait être exposé au Musée des civilisations d'Abidjan, qui a fait l'objet d'une rénovation spécialement prévue à cet effet.

Le Sénégal et le Bénin ont également demandé la restitution de leurs trésors.

La restitution des objets culturels spoliés dans les anciennes colonies d'Afrique et d'ailleurs est devenue un sujet sensible, les musées, les institutions et les collectionneurs d'Europe et des États-Unis étant soumis à des pressions pour les restituer.