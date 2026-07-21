Côte d'Ivoire : 6 militants du PDCI libérés après 9 mois de détention

Six responsables locaux du principal parti d'opposition ivoirien ont été libérés lundi après plusieurs mois de détention, a déclaré leur avocat.

Des dizaines de partisans de l'opposition avaient été arrêtés dans ce pays d'Afrique de l'Ouest à l'automne dernier, au moment d'une élection présidentielle tendue, marquée par des arrestations, des décès et l'exclusion de personnalités de l'opposition.

« À l’issue d’une audience devant la chambre antiterroriste ce lundi 20 juillet, les militants du PDCI… ont été remis en liberté après neuf mois de détention et rentrent enfin chez eux », a écrit l’avocat Ange Rodrigue Dadje sur Facebook. Il n’a pas souhaité préciser à l’AFP les motifs de leur libération.

En mai, deux autres responsables locaux du PDCI (Parti démocratique de Côte d’Ivoire) avaient également été remis en liberté. Ces huit personnes toutes membres du parti à Abidjan avaient été arrêtées entre fin septembre et début octobre 2025, à l’approche du scrutin présidentiel.

Deux figures de proue de l’opposition le dirigeant du PDCI, Tidjane Thiam, et l’ancien président Laurent Gbagbo ont été écartés de la course à la présidence par des décisions de justice. Plusieurs dizaines de militants issus de divers partis d’opposition ont été arrêtés ou emprisonnés, y compris des responsables politiques de premier plan.

Des centaines de civils accusés d’avoir participé à des manifestations interdites pendant la campagne électorale ont été condamnés et une dizaine de personnes ont trouvé la mort. Le gouvernement du président Alassane Ouattara a nié que ces arrestations aient été motivées par des considérations politiques. Moïse Lida Kouassi, ancien ministre de la Défense sous Gbagbo, et Ibrahim Zigui, cyberactiviste de l’opposition, ont tous deux été libérés au début du mois.