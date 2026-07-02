Côte d'Ivoire : au moins 59 morts dans des inondations depuis mi-mai

Des inondations généralisées ont fait au moins 59 morts en Côte d'Ivoire depuis le début de la saison des pluies « particulièrement intense » à la mi-mai, a déclaré mercredi un porte-parole du gouvernement.

Chaque année, la saison des pluies, qui s'étend de fin mai à fin juillet, provoque des glissements de terrain et des inondations qui font des dizaines de victimes, en particulier dans les quartiers les plus défavorisés de ce pays de 30 millions d'habitants.

« Un bilan particulièrement lourd de 59 morts cette année, alors même que nous n’en sommes qu’au début de la saison des pluies », a déclaré mercredi le porte-parole Amadou Coulibaly lors d’une réunion du Conseil des ministres.

Les inondations constituent un problème récurrent à Abidjan, capitale économique du pays qui compte plus de six millions d’habitants. La croissance urbaine rapide a entraîné une prolifération des habitations informelles dans les zones inondables.

Abidjan a enregistré plus de 10 morts en seulement deux jours, a indiqué le gouvernement lundi.

Depuis plusieurs années, le gouvernement mène des opérations d’expulsion et de démolition parfois musclées, affirmant cibler les quartiers précaires situés dans les zones inondables.

M. Coulibaly a précisé qu’aucun décès n’avait encore été enregistré dans les zones à risque « où les habitants ont respecté les consignes de sécurité du gouvernement et accepté de se reloger ». Il a toutefois noté qu’une vingtaine de personnes avaient trouvé la mort dans le quartier d’Attecoube à Abidjan, où certaines victimes étaient retournées sur des sites précédemment évacués par les autorités.