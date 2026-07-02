Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Côte d'Ivoire : au moins 59 morts dans des inondations depuis mi-mai

Vue sur les maisons endommagées par des glissements de terrain dans un bidonville d'Attecoube, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, mardi 30 juin 2026   -  
Copyright © africanews
Diomande Ble Blonde/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

and AFP

Côte d'Ivoire

Des inondations généralisées ont fait au moins 59 morts en Côte d'Ivoire depuis le début de la saison des pluies « particulièrement intense » à la mi-mai, a déclaré mercredi un porte-parole du gouvernement.

Chaque année, la saison des pluies, qui s'étend de fin mai à fin juillet, provoque des glissements de terrain et des inondations qui font des dizaines de victimes, en particulier dans les quartiers les plus défavorisés de ce pays de 30 millions d'habitants.

« Un bilan particulièrement lourd de 59 morts cette année, alors même que nous n’en sommes qu’au début de la saison des pluies », a déclaré mercredi le porte-parole Amadou Coulibaly lors d’une réunion du Conseil des ministres.

Les inondations constituent un problème récurrent à Abidjan, capitale économique du pays qui compte plus de six millions d’habitants. La croissance urbaine rapide a entraîné une prolifération des habitations informelles dans les zones inondables.

Abidjan a enregistré plus de 10 morts en seulement deux jours, a indiqué le gouvernement lundi.

Depuis plusieurs années, le gouvernement mène des opérations d’expulsion et de démolition parfois musclées, affirmant cibler les quartiers précaires situés dans les zones inondables.

M. Coulibaly a précisé qu’aucun décès n’avait encore été enregistré dans les zones à risque « où les habitants ont respecté les consignes de sécurité du gouvernement et accepté de se reloger ». Il a toutefois noté qu’une vingtaine de personnes avaient trouvé la mort dans le quartier d’Attecoube à Abidjan, où certaines victimes étaient retournées sur des sites précédemment évacués par les autorités.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.