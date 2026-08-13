Centrafrique : l’ambassadeur de France visé par une procédure disciplinaire

La France a engagé une procédure disciplinaire contre son ambassadeur en République centrafricaine, Bruno Foucher, après une enquête administrative portant sur de possibles manquements aux règles de sécurité à la résidence diplomatique de Bangui. Le Quai d’Orsay confirme que la procédure est toujours en cours.

Selon les révélations du Canard enchaîné, le diplomate aurait reçu dans ses appartements privés une trentaine de jeunes femmes âgées de 20 à 30 ans, entre janvier 2024 et mars 2026. Certaines y auraient passé la nuit. Ces visites auraient conduit les services chargés de la protection de la résidence à signaler un risque pour la sécurité.

Alerté, le ministère français des Affaires étrangères a mené une enquête administrative à Bangui en 2026. Une inspection réalisée en avril a ensuite conduit à l’ouverture de la procédure disciplinaire.

Bruno Foucher, diplomate de carrière, est ambassadeur de France en Centrafrique depuis 2023.

L’affaire intervient dans un contexte diplomatique sensible, alors que Paris cherche à renouer avec Bangui après plusieurs années de relations difficiles et dans un contexte de forte présence russe en République centrafricaine.