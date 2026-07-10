Macron reçoit Ramaphosa pour renforcer le partenariat franco-sud-africain

Le président français Emmanuel Macron a reçu vendredi à l’Élysée son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa, dans le cadre d’une visite officielle destinée à consolider les relations entre Paris et Pretoria.

Les deux chefs d’État doivent échanger sur le renforcement de leur coopération politique, économique et stratégique, avec un accent particulier sur le commerce, les investissements, l’énergie et les minerais critiques, secteurs jugés prioritaires par les deux pays.

Les discussions porteront également sur les questions de sécurité régionale, notamment les conflits sur le continent africain, ainsi que sur plusieurs dossiers internationaux.

Selon la présidence française, cette visite s’inscrit dans la volonté de renforcer le partenariat historique entre la France et l’Afrique du Sud, alors que Paris cherche à intensifier son engagement auprès de ses partenaires africains.

Cette rencontre intervient moins d’un mois après le retrait de l’Afrique du Sud de la liste des invités au sommet du G7 organisé à Évian, dans un contexte de relance des relations diplomatiques entre les deux capitales.

Dimanche, M. Ramaphosa doit se rendre au mémorial sud-africain du bois Delville, un monument commémoratif de la Première Guerre mondiale (1914-1918) situé à Longueval, dans la Somme, dans le nord de la France, pour assister aux cérémonies du 110e anniversaire de la bataille du bois Delville.

En juillet 1916, des soldats sud-africaine y avaient été engagés pour la première fois sur le front occidental, avec de très lourdes pertes.