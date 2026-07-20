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Le président Brice Oligui Nguema en visite d'État en France

Emmanuel Macron, à droite, est accueilli par le président gabonais Brice Oligui Nguema au Gabon, dimanche 23 novembre 2025. (Photo AP/Thibault Camus)   -  
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By Laetitia Lago Dregnounou

avec AFP, AP

Gabon

Le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema entame ce lundi une visite d'État de trois jours en France, sa deuxième officielle depuis son arrivée au pouvoir.

Objectif, renforcer le partenariat entre Libreville et Paris dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment les investissements, les infrastructures, la transition énergétique, l'industrialisation, la culture et les échanges économiques.

Accompagné d'une délégation composée de chefs d'entreprise, de responsables politiques et de journalistes, le chef de l'État gabonais doit s'entretenir avec son homologue français, Emmanuel Macron.

Au cœur des discussions figurera la transformation locale du manganèse, dont le Gabon est l'un des principaux producteurs mondiaux. Libreville entend mettre fin aux exportations de minerai brut à partir de 2029 afin de développer une industrie nationale de transformation et de créer davantage de valeur ajoutée.

Autre dossier majeur, la coopération en matière de défense. Les deux présidents devraient évoquer le renouvellement de leur partenariat militaire ainsi que l'avenir du camp De Gaulle, la base française de Libreville. Dans le cadre de la réorganisation de sa présence militaire en Afrique, la France a considérablement réduit ses effectifs au Gabon, passant d'environ 1 200 soldats à une centaine aujourd'hui.

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