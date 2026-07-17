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Domingos Pereira au centre d'une brouille entre la Guinée-Bissau et le Cap-Vert

Domingos Simoes Pereira Premier ministre de la Guinée-Bissau, devant de la 69e session de l'Assemblée générale, au siège de l'ONU, le 29 septembre 2014 .   -  
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AP Photo
By Rédaction Africanews

avec AFP

Guinée-Bissau

Entre le Cap-Vert et la Guinée-Bissau, il y a de l’eau dans le gaz. Les autorités de transition de Bissau ont annoncé le "gèle" des relations avec Praia.

Principale pomme de discorde, la demande du Cap-Vert, mardi, d'une libération rapide de Domingos Simões Pereira, chef de file de l'opposition en Guinée-Bissau.

Placé en détention depuis le 10 juillet, Il doit être entendu par un tribunal militaire pour son rôle présumé dans une tentative de coup d'État en octobre 2025 dans son pays.

La demande des autorités capverdiennes est considérée par Bissau comme une ‘’ ingérence dans les affaires internes du pays’’, mieux une ''violation inacceptable de sa souveraineté''.

Mais pas seulement, les militaires au pouvoir en Guinée-Bissau accusent aussi le Cap-Vert de travailler pour des intérêts européens au détriment d’un programme régional.

Domingos Simoes Pereira avait été assigné à résidence après le coup d’Etat militaire du 26 novembre dernier.

Le Cap-Vert et la Guinée-Bissau ont mené une lutte de libération nationale commune contre le Portugal entre 1961 et 1974.

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