Le Soudan du Sud rapatrie vers le Vietnam un détenu du programme d’expulsions américaines

À Juba, capitale du Soudan du Sud, les autorités ont confirmé le retour vers le Vietnam de Tuan Phan, 44 ans, après plus d’un an de privation de liberté.

Ce dernier avait été transféré en Afrique dans le cadre d’un programme d’expulsions vers des pays tiers initié par l’administration américaine, visant des ressortissants étrangers ayant purgé leurs peines pénales aux États-Unis.

Selon le ministère sud-soudanais des Affaires étrangères, ce rapatriement s’inscrit dans un processus qualifié de « fluide, légal et volontaire », visant à renvoyer vers leurs pays d’origine les personnes concernées. Son porte-parole, Agok Anyar, a affirmé que les autorités travaillent « jour et nuit » pour organiser ces retours dans le respect des procédures en vigueur.

Tuan Phan faisait partie d’un groupe de huit détenus envoyés en mai 2025, dont le transfert avait d’abord été interrompu à Djibouti avant d’être finalement validé par la Cour suprême américaine. Les intéressés, originaires notamment de Cuba, du Myanmar, du Laos et du Vietnam, avaient été placés en détention à Juba dans des conditions sécurisées, au sein d’une résidence clôturée surveillée par des gardes armés.

Ce dispositif s’inscrit dans une politique plus large de transferts vers des États africains tiers, dont plusieurs auraient conclu des accords financiers avec Washington. Selon des sources de suivi indépendantes, plus de 180 personnes auraient déjà été concernées par ces expulsions, avec au moins sept pays africains impliqués.

Le choix du Soudan du Sud continue toutefois de susciter une forte controverse, en raison de la fragilité institutionnelle du pays, de ses tensions politiques internes et de la dégradation de la situation sécuritaire.

Le Haut-Commissariat des Nations unies souligne par ailleurs l’ampleur des déplacements forcés internes, qui ont touché plus d’un demi-million de personnes en 2025.

L’organisation Human Rights Watch dénonce, elle, l’absence de contrôle indépendant sur le traitement des détenus, pointant un déficit majeur de transparence et de garanties juridiques.

Les conditions exactes des accords conclus entre Juba et Washington demeurent en grande partie inconnues, bien que certains documents évoquent des contreparties politiques sensibles.

Tuan Phan est le deuxième membre du groupe à être rapatrié, après un premier retour vers le Mexique en septembre dernier. Les autorités sud-soudanaises assurent que les autres détenus continuent de faire l’objet de procédures de retour vers leurs pays respectifs, dans un cadre présenté comme conforme au droit international, mais toujours marqué par de nombreuses zones d’ombre.