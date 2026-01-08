États-Unis : manifestations à Minneapolis après la mort d'une femme par la police de l'immigration

En soirée, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées pour une veillée, allumant des bougies et appelant à s’opposer aux opérations du service de l’immigration et des douanes des États‑Unis. Des pancartes hostiles à cette agence ont été brandies et des slogans scandés, tandis que des voitures et des barricades improvisées bloquaient les rues alentour. La scène s'est déroulée non loin de l’endroit où George Floyd a été tué par la police en 2020. La victime, âgée de 37 ans, a été mortellement touchée à la tête dans une rue résidentielle enneigée au sud du centre-ville, sous les yeux d’un membre de sa famille. Les autorités fédérales ont évoqué un tir en état de légitime défense, une version contestée par le maire, qui a jugé l’intervention imprudente et injustifiée.