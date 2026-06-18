Mondial 2026 : les Léopards font vibrer Bunia malgré l'épidémie d'Ebola

La République démocratique du Congo a signé un résultat historique en tenant en échec le Portugal (1-1) lors de la Coupe du monde. Les Léopards ont également inscrit le tout premier but de leur histoire dans la compétition, un exploit célébré dans tout le pays.

À Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, pourtant au cœur de l'épidémie d'Ebola, des centaines de supporters se sont rassemblés devant des écrans géants pour suivre cette rencontre très attendue. Malgré les inquiétudes liées à la propagation du virus, la passion du football a poussé de nombreux habitants à venir soutenir leur équipe nationale.

« Avec l’épidémie d’Ebola qui sévit actuellement, nous avions peur de venir regarder le match. Mais par amour pour notre pays, nous sommes venus malgré cette peur. Ce match nul montre que la RDC avance et nous espérons aussi que Dieu mettra fin à cette épidémie », confie Justine Kahigwa, une supportrice.

Au coup de sifflet final, les rues de Bunia ont été envahies par les chants, les danses et les scènes de liesse. Pour beaucoup d'habitants, ce résultat dépasse le simple cadre sportif. Il représente un moment de répit dans une région confrontée depuis plusieurs semaines à une grave crise sanitaire.

« Nous respectons la distanciation sociale, mais c’est l’amour de notre pays qui nous pousse à venir soutenir les Léopards. Nous sommes très heureux de ce match nul contre le Portugal », explique Miracle Amani, un autre supporter.

Un mois après la déclaration officielle de l'épidémie, la RDC recense 782 cas confirmés d'Ebola et 181 décès dans les trois provinces touchées. Les autorités sanitaires poursuivent leurs efforts pour contenir la maladie, alors que la région fait face à une forte mobilité des populations, compliquant le suivi des personnes exposées au virus.

Pour la RDC, qui disputait sa première Coupe du monde depuis 52 ans, ce match nul face à l'une des grandes nations du football mondial constitue un symbole fort. Dans un contexte particulièrement difficile, les Léopards ont offert à tout un pays un rare moment d'unité, de fierté et d'espoir.