RDC : la peur d'Ebola entraîne la stigmatisation des soignants

En première ligne face à la plus grave épidémie d’Ebola enregistrée dans la région, les personnels de santé en République démocratique du Congo doivent affronter un risque permanent de contamination.

À Rwampara, dans la province de l’Ituri, le Dr Jemima Mugisa exerce au centre de traitement d’Ebola mis en place par les autorités sanitaires congolaises avec l’appui de l’organisation humanitaire ALIMA. Depuis le début de l’épidémie, cette médecin de 40 ans travaille au contact direct des patients infectés, dans un contexte sanitaire particulièrement tendu.

Au sein de son propre foyer, la crise s’est d’abord traduite par la peur. « Au début, ça n’a pas été facile. Les enfants avaient peur de moi quand je rentrais de l’hôpital », confie-t-elle. Informés de la mortalité liée au virus, ses proches redoutaient qu’elle puisse devenir un vecteur de contamination, tandis qu’elle-même craignait de mettre sa famille en danger.

Sa fille, Suzi Mugisa, se souvient de cette période d’angoisse. « Au début de l’épidémie, nous avions peur de perdre notre mère », explique-t-elle. La confiance est progressivement revenue lorsque la médecin a expliqué les protocoles de protection mis en œuvre au centre de traitement, notamment l’usage systématique d’équipements de protection individuelle.

Sur le terrain, le risque demeure constant. « Nous sommes parfois un peu stressés. Ce n’est pas facile de toucher un patient qui pourrait nous infecter à tout moment », reconnaît le Dr Mugisa. Malgré cette pression, elle insiste sur la dimension morale de son engagement : « Nous avons pris la décision d’exercer ce métier parce que nous avons prêté serment. Nous sommes là pour les patients. »

Les personnels de santé figurent parmi les plus exposés à l’épidémie. Si aucun bilan exhaustif des contaminations n’a été communiqué, plusieurs cas ont été recensés parmi les soignants, certains ayant survécu après prise en charge, tandis qu’au moins un décès a été signalé depuis le début de la crise.

Selon les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC), l’épidémie qui touche la RDC et l’Ouganda a déjà causé plus de 200 décès en un mois. Avec 894 cas confirmés et jusqu’à 35 000 contacts potentiellement exposés, elle est considérée comme la plus importante flambée d’Ebola jamais enregistrée dans la région, dépassant largement celle de 2000 en Ouganda.

Dans ce contexte, les équipes médicales appellent à la vigilance et encouragent les populations à consulter rapidement en cas de symptômes.