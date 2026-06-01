RDC : les femmes plus vulnérables à la contagion par Ebola

A Bunia, en RDC, les femmes sont les plus vulnérables à l’épidémie d’Ebola en raison des rôles traditionnels qu’elles jouent au sein de leurs familles et de leurs communautés.

Elles ont vocation à se tenir au chevet des patients et sont donc davantage exposées au risque de contamination.

'' Lorsqu’une personne de la communauté est malade, qu’il s’agisse d’un membre de la famille ou d’une autre personne proche, c’est la femme qui vient lui porter assistance. C’est elle qui lui donne son bain, qui la nourrit et qui lave les vêtements sales ainsi que tout le reste.'', a déclaré Furaha Elisabeth, directrice de la Clinique de Gynécologie et d’Obstétrique Karibuni Wa Maman.

Selon un communiqué publié par ONU Femmes le 22 mai, les femmes sont surreprésentées parmi les victimes d’Ebola depuis cinquante ans, et l’organisation craint que l’épidémie actuelle ne reproduise la même tendance.

''Si une femme est exposée au virus et contracte l’infection, elle la transmettra naturellement aux personnes qui l’entourent. Les premiers à être infectés seront ses enfants : le bébé qu’elle allaite, ses autres enfants, les jeunes enfants dont elle s’occupe, et ainsi de suite. C’est pourquoi les femmes, les jeunes filles et les enfants sont les personnes les plus exposées à cette épidémie.'', explique la directrice de la Clinique de Gynécologie et d’Obstétrique Karibuni Wa Maman.

La République démocratique du Congo a enregistré 282 cas confirmés d’Ebola dont 264 dans la province de l’Ituri, selon les données publiées dimanche par le gouvernement.