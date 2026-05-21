Ebola en RDC : les centres de traitement surpris par l'ampleur de l'épidémie

L’ampleur de l’épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo a surpris les soignants qui font tout leur possible pour rendre les centres de traitement opérationnel et soigner les patients atteints du virus en isolement.

Jeudi, à l’hôpital général de Bunia, certaines familles de malades se sont rassemblées dans la cour pour attendre des nouvelles de leurs proches.

Le ministre congolais de la Santé a déclaré en début de semaine que des centres de traitement spéciaux pour Ebola devaient être mis en place à Bunia, Rwampara et Mongbwalu, les trois sites les plus durement touchés par cette épidémie.

« Oui, les malades arrivent souvent ici, car c’est l’hôpital général. Donc, partout où il y a des patients en mauvais état, des cas suspects, nous les transférons directement ici, à l’hôpital général. », a déclaré Jean Paul Yaotumba, équipe d’intervention contre Ebola.

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré que cette épidémie constituait une urgence de santé publique de portée internationale.

Le responsable de l’OMS au Congo a déclaré que l’épidémie pourrait durer au moins deux mois.

Les enquêtes se poursuivent pour déterminer l’origine de l’épidémie.