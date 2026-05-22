La Turquie accueille les 422 militants de la flottille pour Gaza après expulsion d’Israël

Les militants propalestiniens expulsés par Israël sont arrivés jeudi à l’aéroport d’Istanbul, certains vêtus de keffiehs palestiniens et scandant « Libérez la Palestine » sous les applaudissements de leurs soutiens. Selon des images diffusées par plusieurs agences de presse, certains passagers semblaient blessés à leur arrivée, des vidéos montrant notamment des militants sur des brancards ou portant des bandages. Des militants de la flottille pour Gaza venus de Turquie, de Grèce et des États‑Unis accusent les forces de sécurité israéliennes de passages à tabac, de décharges électriques et de mauvais traitements après l’interception de la flottille et son déroutement vers le port d’Ashdod plus tôt cette semaine, des allégations contestées par les autorités israéliennes. L’affaire a suscité des réactions diplomatiques en Europe et au Moyen‑Orient : plusieurs capitales, dont Londres, Paris et Lisbonne, ont demandé des explications à Israël après la diffusion de vidéos montrant des détenus agenouillés, les mains attachées dans le dos. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a défendu l’interception de ce qu’il a qualifié de « flottille provocatrice », tout en prenant ses distances avec le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben‑Gvir, critiqué pour la diffusion d’images jugées humiliantes pour les détenus. Le ministère israélien des Affaires étrangères a affirmé que tous les militants étrangers avaient désormais été expulsés, par vols affrétés au départ d’un aéroport civil situé dans le sud d’Israël. Cette opération a relancé l’attention internationale sur la crise humanitaire qui ravage la bande de Gaza et sur le blocus imposé par Israël depuis le début de sa guerre contre le Hamas, alors que les appels à faciliter l’acheminement de l’aide et à protéger les civils se multiplient à l’ONU comme au sein des ONG.