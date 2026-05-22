Tchad : la condamnation de Succès Masra à 20 ans de prison confirmée

Tchad
Au Tchad, la condamnation de Succès Masra à 20 ans de réclusion criminelle est désormais définitive.
Jeudi, la Cour suprême a confirmé la peine retenue le 9 août 2025, rejetant le pourvoi en cassation introduit par l’ancien chef du gouvernement.
Le leader du parti les Transformateurs et plus de 70 autres personnes sont déclarés coupables d'avoir « diffusé des messages de nature raciste et xénophobe », d' « association de malfaiteurs » et de « complicité de meurtre », dans le cadre du massacre de Mandakao.
Le collectif des avocats de la défense, dirigé par Kadjilembaye Francis, n’est pas parvenu à convaincre les juges de la Cour suprême.
Cette décision, qui ne peut plus faire l’objet d’un recours, met un terme à la procédure judiciaire visant l’une des principales figures de la scène politique tchadienne. Sauf grâce présidentielle, Succès Masra devra purger l’intégralité de sa peine.
Des responsables du parti Les Transformateurs ont réagi en dénonçant une décision honteuse.
Juridiquement, les seuls recours encore possibles pour Succès Masra consistent à porter l'affaire devant des juridictions sous-régionales ou internationales, selon les experts.
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