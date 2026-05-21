Paris mobilisé pour le Liban lors d’un concert à l’Institut du monde arabe

Ibrahim Maalouf a dirigé mercredi soir à Paris un grand concert de solidarité pour le Liban, réunissant plusieurs artistes franco-libanais afin de collecter des fonds pour l’aide humanitaire et d’alerter sur la situation des civils touchés par le conflit. Organisé sur le parvis de Institut du monde arabe, dans le 5e arrondissement de la capitale, l’événement mêlait jazz, musique arabe, pop et chanson française devant un public largement composé de membres de la diaspora libanaise. La chanteuse Hiba Tawaji figurait parmi la vingtaine d’artistes invités à se produire au cours de la soirée. Les organisateurs ont indiqué que les recettes de la billetterie ainsi que les dons récoltés seraient reversés à des actions d’aide humanitaire au Liban via des organisations françaises. Le concert se voulait à la fois un moment de célébration culturelle et un geste de solidarité, alors que le Liban continue de faire face à l’instabilité et aux déplacements de population liés aux combats. Les fonds doivent être versés au Centre de crise du ministère français des Affaires étrangères et à Fondation de France, qui travaillent avec des partenaires locaux sur l’hébergement d’urgence et l’accès aux services essentiels. Depuis la reprise des affrontements à la frontière israélo-libanaise en 2025, Paris multiplie les concerts caritatifs, soirées culturelles et initiatives associatives portés par la diaspora, des institutions et des collectifs artistiques afin de soutenir les civils libanais et maintenir la crise au cœur du débat public.