Malawi : de fausses funérailles pour dissimuler un trafic de charbon

Au Malawi, la police est à la recherche de neuf personnes soupçonnées d’avoir utilisé un corbillard pour transporter illégalement du charbon de bois. Les suspects se seraient échappés après avoir été brièvement placés en détention.

L’affaire a débuté près de Blantyre, la principale ville commerciale du pays. Alertés par un renseignement, des agents des services forestiers ont intercepté un véhicule funéraire lors d’un contrôle routier dans le district de Chikwawa, à une quarantaine de kilomètres au sud de Blantyre.

Du charbon dissimulé sous un cercueil vide

Selon les autorités, une trentaine de sacs de charbon de bois ont été découverts sous un cercueil vide. La cargaison est estimée à environ 1 700 dollars. Les responsables forestiers évoquent l’un des dossiers de trafic les plus élaborés recensés dans le pays.

Les suspects auraient été interpellés avant de prendre la fuite, abandonnant le corbillard saisi par les autorités. Ils pourraient être poursuivis pour détention et transport illégaux de produits forestiers, des infractions passibles de peines de prison pouvant aller jusqu’à cinq ans ou d’amendes.

Le gestionnaire de la société funéraire concernée avance toutefois une autre version. Selon lui, le chauffeur revenait d’une visite chez une famille endeuillée avec un cercueil inutilisé à bord. Sur le trajet du retour, il aurait acheté plusieurs sacs de charbon, sans lien avec une quelconque opération organisée. Il affirme également que le conducteur était seul dans le véhicule au moment du contrôle.

Un trafic alimenté par la crise énergétique

Le commerce illégal de charbon reste très répandu au Malawi, où une grande partie de la population dépend de ce combustible pour cuisiner, en raison des fréquentes coupures d’électricité. Cette pression sur les ressources forestières contribue fortement à la déforestation.

La situation économique complique encore le contexte. Le pays fait face à une hausse marquée des prix des carburants, intervenue à deux reprises en quelques mois, alors que le président Peter Mutharika cherche à relancer une économie fragilisée.