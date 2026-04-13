Malawi : l'ancien ministre des Finances Simplex Chithyola arrêté

Au Malawi, l’ancien ministre des Finances Simplex Chithyola a été arrêté dimanche. Il est soupçonné de blanchissement d’argent.

Son avocat a de son côté annoncé que son client s’est présenté à la police de son propre chef, après avoir appris qu’il était recherché par les enquêteurs.

Il a occupé le poste de ministre des Finances entre 2023 et 2025 sous l’ancien président Lazarus Chakwera. Simplex Chithyola est actuellement chef de l'opposition au sein du parlement.

Sosten Gwengwe, son prédécesseur au ministère des Finances avait été aussi arrêté avant d’être libérer sous caution.

Plusieurs personnalités du Malawi Congress party, l’ancien parti au pouvoir sont dans le viseur de la justice pour des allégations de corruption.

Peter Mutharika, l’actuel président du Malawi veut faire la lumière sur la gestion de Lazarus Chakwera, son prédécesseur.