1.3 million d'enfants vaccinés contre la polio au Malawi

Un professionnel de santé administre le vaccin contre la polio à un enfant dans le township de Ndirande, à Blantyre, au Malawi, 11 février 2026.  
By Laetitia Lago Dregnounou

avec AFP, AP

Malawi

Au Malawi, 1 300 000 enfants ont reçu une dose du vaccin contre la poliomyélite lors d’une campagne de quatre jours lancée après l’apparition d’un nouveau cas de polio à la fin du mois de janvier.

Environ 97 % des enfants ont reçu le nouveau vaccin antipoliomyélitique oral de type 2. Des campagnes supplémentaires sont prévues afin de vacciner les 42 000 enfants qui n’ont pas pu être immunisés lors de la première phase. Le pays a déclaré une épidémie de poliovirus de type 2 dérivé d’une souche vaccinale.

C’est à Blantyre, lors d’un contrôle de routine des eaux usées, que les autorités sanitaires ont détecté la présence du virus. Ce district a enregistré le plus grand nombre de doses administrées parmi les huit districts, avec une couverture de 107 %. La poliomyélite se transmet principalement par les déjections humaines et, plus rarement, par les éternuements ou la toux.

Le Malawi avait mené sa dernière riposte contre la maladie en 2022, après près de trois décennies sans enregistrer de cas.

