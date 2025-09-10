Coupe du monde 2026 : le Sénégal renverse la RDC, le Cap-Vert vise l'exploit

L’Égypte a laissé filer une belle occasion de valider son billet pour la Coupe du monde 2026 en concédant un nul 0-0 contre le Burkina Faso. Il lui faudra encore deux points pour rejoindre le Maroc et la Tunisie, seules équipes africaines déjà qualifiées.

Mais la sensation vient du Cap-Vert, qui a fait chavirer le Cameroun (1-0) à Praia grâce à un but de Dailon Livramento. Avec cinq victoires consécutives, les Requins Bleus dominent le groupe D et rêvent d’une qualification historique. Il ne leur manque que trois points face à la Libye ou l’Eswatini pour faire mieux que... l’Islande en 2018 !

Le Nigeria, pourtant riche en stars européennes comme Victor Osimhen ou Ademola Lookman, est au bord de l’élimination. Son match nul contre l’Afrique du Sud (1-1) l’éloigne dangereusement du sommet du groupe C, dominé par les Bafana Bafana.

Le Sénégal, mené 2-0 à Kinshasa, a réalisé un come-back magistral pour s’imposer 3-2 face à la RDC dans un Stade des Martyrs bouillant. Pape Gueye, Nicolas Jackson, puis une volée splendide de Pape Matar Sarr à la 87e minute ont fait basculer le match et maintiennent les Lions de la Teranga en tête du groupe B.

La Côte d'Ivoire, championne d’Afrique en titre, conserve un léger avantage sur le Gabon dans le groupe F après un nul tendu(0-0), où Shavy Babicka a trouvé le poteau en fin de match.