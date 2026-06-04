Somalie : violents affrontements à Mogadiscio

De violents échanges de tirs, accompagnés d’explosions d’armes lourdes et de tirs de mortier, ont secoué Mogadiscio durant la nuit de mercredi à jeudi, plongeant plusieurs quartiers dans la panique.

Des habitants ont décrit une situation de guerre urbaine, contraignant des familles à se réfugier à l’abri jusqu’au petit matin, tandis que des colonnes de fumée étaient visibles au-dessus de la capitale.

Selon les forces de sécurité, une « opération de grande envergure » a été menée contre des milices lourdement armées accusées d’avoir lancé des attaques dans plusieurs zones résidentielles. Les affrontements auraient opposé ces groupes aux forces de police, dans un contexte de fortes tensions politiques liées à des manifestations annoncées par l’opposition.

Cette flambée de violence intervient alors que le pays traverse une crise institutionnelle majeure depuis la décision du président Hassan Sheikh Mohamud de prolonger d’un an son mandat à la suite d’une réforme constitutionnelle controversée adoptée en mars. L’opposition et plusieurs dirigeants régionaux dénoncent une tentative de confiscation du pouvoir.

Dans ce climat explosif, l’ancien Premier ministre Hassan Ali Khaire a affirmé avoir été pris pour cible par les forces gouvernementales, tandis que des tirs ont également été signalés à proximité de la résidence de l’ancien président Sharif Sheikh Ahmed.

Les autorités évoquent une situation encore instable, marquée par des échanges sporadiques de tirs au petit matin, alors que des négociations auraient été engagées entre les parties. Aucun bilan humain précis n’a été communiqué à ce stade, mais des analystes évoquent des impacts possibles sur les civils.

La communauté internationale a exprimé sa vive inquiétude, notamment les missions de l’Union européenne et de l’Organisation des Nations unies, ainsi que les représentations diplomatiques des États-Unis et du Royaume-Uni, appelant à une désescalade immédiate.

Ce nouvel épisode de violence s’inscrit dans un contexte plus large d’instabilité chronique en Somalie, où le gouvernement tente de mettre en place un système électoral plus centralisé, tout en affrontant l’insurrection persistante du groupe islamiste Al-Shabaab et les profondes divisions claniques qui fragilisent l’État.