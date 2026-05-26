Mondial 2026 : le Mexique se dit prêt à accueillir l'équipe iranienne

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a déclaré que le Mexique était disposé à accueillir l’équipe nationale iranienne de football pendant la Coupe du monde de la FIFA 2026.

La cheffe d'état s'est exprimée lors de sa conférence de presse matinale à Mexico, déclarant que le Mexique n’avait « aucun problème » à permettre à l’équipe iranienne de rester dans le pays après que les États-Unis se sont opposés à ce que les joueurs y établissent leur camp d’entraînement.

« Les États-Unis ne veulent pas que l'équipe nationale iranienne passe la nuit sur leur territoire. Ils nous ont demandé si, dans la mesure où ils devaient disputer leurs trois matchs là-bas, ils pourraient passer la nuit au Mexique. Et nous avons répondu oui, sans problème. Cela ne nous pose aucun problème. », a déclaré Claudia Sheinbaum, présidente du Mexique.

La présidente mexicaine a ajouté que les responsables iraniens envisageaient d’utiliser la ville frontalière de Tijuana, au nord, comme camp de base de l’équipe pendant le tournoi. « Ils envisagent de s’installer à Tijuana afin de pouvoir y passer la nuit et se rendre aux matchs qu’ils disputeront aux États-Unis », a-t-elle déclaré.

L’Iran avait initialement prévu de s’entraîner à Tucson, en Arizona, mais le transfert de sa base au Mexique est apparu comme une option face à l’incertitude liée à la guerre au Moyen-Orient et aux préoccupations en matière de sécurité.