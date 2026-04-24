Les dirigeants iraniens "divisés" selon Trump, ces derniers lui répondent

Face aux attaques de Donald Trump, les dirigeants iraniens veulent afficher l'unité. Sur les réseaux sociaux, ils sont plusieurs à avoir publié des messages pour réfuté les propos du président américain qui affirme qu'il existerait une fracture à la tête du pays.

"En Iran, il n'y a ni "radicaux" ni "modérés". Nous sommes tous Iraniens et révolutionnaires", c'est ce qu'ont écrit le président iranien et le président du Parlement dans une déclaration presque identique publiée sur leurs réseaux sociaux.

Quelques heures plus tôt, Trump avait déclaré que l’Iran traversait une période difficile "pour déterminer qui est son dirigeant ! Ils ne le savent tout simplement pas !".

Des échanges qui interviennent alors que la situation entre l'Iran et les États-Unis est dans l'impasse. Aucune information sur une prochaine rencontre entre les deux parties n'a été communiquée. Depuis plusieurs jours, l'idée d'une nouvelle rencontre à Islamabad, au Pakistan plane sans que cela ne se concrétise.

Les négociations initialement prévues pour cette semaine n’ont finalement pas eu lieu.

Pendant ce temps, Donald Trump a ordonné à l’armée américaine de "tirer" sur les petits bateaux iraniens qui déploient des mines dans le détroit d’Ormuz, au lendemain d’une nouvelle démonstration par l’Iran de sa capacité à perturber le trafic dans le détroit.

Son message sur les réseaux sociaux concernant les petits bateaux est intervenu peu après que l’armée américaine a saisi un autre pétrolier impliqué dans la contrebande de pétrole iranien, exacerbant ainsi le bras de fer avec Téhéran au sujet de ce détroit par lequel transitent 20 % de l’ensemble du pétrole brut et du gaz naturel mondial.

"J’ai ordonné à la marine américaine de tirer et de détruire tout bateau, aussi petit soit-il… qui pose des mines dans les eaux du détroit d’Ormuz", a posté Trump, ajoutant que les dragueurs de mines américains "sont en train de nettoyer le détroit en ce moment même".

"J’ordonne par la présente que cette opération se poursuive, mais à un niveau triplé !", a-t-il ajouté.

Le président américain a également annoncé que le cessez-le-feu au Liban serait prolongé de trois semaines.