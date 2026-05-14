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Maroc : l’armée américaine retrouve le corps du second soldat disparu

Des soldats américains sont pris en charge en vue de leur participation à l'exercice militaire African Lion à Agadir, dans le sud du Maroc, le mercredi 9 juin 2021.   -  
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By Africanews

Maroc

L’armée américaine a annoncé avoir retrouvé le corps du deuxième soldat porté disparu au Maroc lors des exercices militaires « African Lion 2026 ».

Les deux militaires avaient disparu samedi dernier près d’une falaise sur la côte atlantique marocaine pendant un entraînement international.

Le corps de la spécialiste Mariyah Collington, âgée de 19 ans, avait été retrouvé mardi dans une grotte côtière. Le second corps a été découvert mercredi, mettant fin à une vaste opération de recherche.

Selon l’armée américaine, les dépouilles ont été transférées dans un hôpital militaire marocain avant d’être rapatriées vers les États-Unis à bord d’un avion militaire C-130.

Pendant une semaine, plus de mille militaires et civils américains, marocains et alliés ont participé aux recherches. Les opérations ont mobilisé des moyens terrestres, aériens et maritimes sur une zone de plus de 21 000 kilomètres carrés.

L’armée américaine précise que l’enquête se poursuit pour déterminer les circonstances du drame.

Selon un responsable militaire américain cité par l’AFP, les deux soldats auraient pu tomber en mer accidentellement. La piste terroriste est pour l’instant écartée.

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