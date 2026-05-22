USA : l'Amérique latine s'interroge sur les réelles intentions de Trump

Le président américain Donald Trump a commenté l’état de Cuba ses dernières heures en indiquant que le pays avait besoin de l’aide américaine.

Une réaction qui intervient en réponse aux propos tenus par le président cubain Miguel Diaz-Canel qui a affirmé qu’une éventuelle attaque américaine serait dévastatrice pour la population de l’île.

En effet, l’Amérique latine s’interroge sur les véritables intentions du président Donald Trump qui a décidé de déployer la flotte américaine au large des Caraïbes pour lutter contre le trafic de stupéfiants en août dernier.

Depuis, le destroyer USS Gravely et le porte avions us Gerald Ford sont arrivés à Port of Spain, dans la capitale de Trinité-et-Tobago, à quelque dix kilomètres des côtes vénézuéliennes fin octobre 2025.

Officiellement la mission du département d’état américain de La Défense est de « renforcer la capacité à détecter, surveiller et à perturber les acteurs et activités illicites qui compromettent la sécurité et la prospérité des Etats-Unis ».

Les tensions entre les deux pays se sont intensifiées ces deux dernières semaines dans un échange de remarques par média interposés.

Les États-Unis continuent à mettre la pression sur le gouvernement communiste, mercredi le gouvernement américain a annoncé lancer des poursuites pénales contre l'ex-président cubain Raul Castro pour "complot en vue d'assassiner des Américains" pour une affaire qui remonte à 1996, lorsque deux avions civils pilotés par des opposants à Fidel Castro avaient été abattus.

Le président cubain Miguel Diaz-Canel a dénoncé une "manœuvre politique, sans aucun fondement juridique".