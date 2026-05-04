Maroc : 2 soldats américains disparus lors de l’exercice "African Lion 2026"

Deux soldats américains portés disparus lors d’un exercice militaire dans le sud du Maroc auraient été aperçus pour la dernière fois près de falaises en bord de mer, et pourraient être tombés dans l’océan, selon les précisions fournies par un responsable du département de la Défense américain à l’AFP.

La disparition s’est produite samedi soir dans la zone d’entraînement de Cap Draa, où se déroulent des manœuvres militaires. En réaction, une importante opération de recherche a été immédiatement lancée, mobilisant des moyens terrestres, aériens et maritimes des forces américaines, marocaines ainsi que d’unités alliées. Dimanche en début de soirée, peu avant 20h00 GMT, les recherches étaient toujours en cours. Le responsable américain a tenu à écarter toute piste criminelle ou terroriste : « Je peux confirmer que cet incident n’est pas lié au terrorisme. Il s’agit très probablement d’un accident », a-t-il déclaré. Les premières informations suggèrent que les deux militaires auraient chuté dans l’océan depuis une zone escarpée.

Selon des informations rapportées par le Wall Street Journal, les soldats disparus pourraient avoir entrepris une randonnée après la fin de leur journée d’entraînement. Toutefois, cette hypothèse n’a pas pu être confirmée de manière indépendante par l’AFP.

De son côté, CBS News indique qu’un journaliste présent sur place a entendu des hélicoptères survoler la zone « toute la nuit » et encore durant la journée de dimanche, après qu’un appel général lancé sur la base n’a pas permis de localiser les deux hommes.

Les Forces armées royales marocaines ont confirmé leur participation active aux recherches via une publication officielle sur Facebook. D’importants moyens sont déployés, incluant hélicoptères, navires, drones, équipes d’alpinistes et plongeurs spécialisés.

Cet incident survient dans le cadre de African Lion, un exercice militaire annuel de grande envergure dirigé par les États-Unis. Il rassemble plusieurs pays africains, des alliés occidentaux ainsi que des membres de l’OTAN, avec pour objectif de renforcer la coopération militaire, améliorer l’interopérabilité des forces et préparer des réponses conjointes aux crises dans la région d’Afrique du Nord et de l’Ouest.