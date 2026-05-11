Maroc : le corps de l'un des deux soldats américains portés disparus a été retrouvé 

Le corps de l'un des deux soldats américains portés disparus lors d'un exercice d'entraînement international dans le sud du Maroc a été retrouvé, a annoncé dimanche l'armée marocaine.

Une vaste opération de recherche terrestre, aérienne et maritime a été lancée par l'armée américaine, les forces marocaines et les forces alliées dans la zone d'entraînement de Cap Draa après la disparition des militaires samedi dernier.

Dans un communiqué, l'armée marocaine a indiqué qu'un corps avait été repêché en mer samedi.

Les deux soldats ont disparu près d'une falaise sur la côte atlantique alors qu'ils participaient aux exercices militaires "African Lion 2026".

Un responsable militaire américain, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a déclaré dimanche soir à l'AFP qu'ils avaient peut-être chuté dans la mer, évoquant la probabilité d'un accident et écartant la piste terroriste.

Le corps du soldat américain a été transféré vers un hôpital militaire, en attendant son rapatriement, a indiqué l'armée marocaine. Les opérations de recherche se poursuivaient pour retrouver son collègue.

Le Commandement des États-Unis pour l'Afrique a indiqué que les recherches couvraient plus de 8 000 kilomètres carrés de mer et de côtes, et mobilisaient plus de 10 appareils, des plongeurs spéléologues marocains et un véhicule sous-marin sans pilote.

L'exercice African Lion 2026 a mobilisé près de 5 000 soldats provenant de plus de 40 pays, ainsi que des experts spécialisés dans la sécurité et la défense.