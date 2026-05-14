Le Fatah palestinien élit ses dirigeants pour la première fois depuis dix ans

Le mouvement Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas doit élire un nouveau comité central pour la première fois en dix ans, à l’occasion de son congrès général qui s’ouvre jeudi.

Au cours de cette conférence générale de trois jours, le mouvement votera pour élire le comité central, son organe dirigeant suprême, alors même que les analystes mettent en garde contre la légitimité déclinante du Fatah face à une corruption endémique et à l’absence de progrès sur la question de l’État palestinien — en particulier dans un contexte d’intensification de la colonisation israélienne.

Le comité devrait jouer un rôle clé dans l’ère post-Abbas, certains se demandant si le dirigeant âgé de 90 ans pourrait enfin se retirer après plus de deux décennies à la tête du mouvement, malgré l’absence d’un successeur désigné clair.

La conférence intervient alors que le mouvement national palestinien est confronté à certains des "défis les plus graves de notre lutte," a déclaré Jibril Rajoub, l’actuel secrétaire général du comité.

Il a exprimé l’espoir que cette conférence, maintes fois reportée, contribuerait à "garantir et protéger l’inscription de la création d’un État palestinien à l’ordre du jour mondial et à préserver l’Organisation de libération de la Palestine en tant que seul représentant légitime du peuple palestinien."

Le Fatah a toujours été la principale composante de l’OLP, qui regroupe la plupart des factions palestiniennes mais exclut les groupes islamistes Hamas et Jihad islamique.

Au cours des dernières décennies, la popularité et l’influence du Fatah ont décliné en raison de divisions internes et d’une frustration croissante de la population face à la stagnation du processus de paix israélo-palestinien.

Ce sentiment de déception a entraîné une vague de soutien en faveur du Hamas, son rival, qui a remporté d’énormes gains politiques en Cisjordanie occupée lors des élections de 2006, qu’il a largement remportées, avant de chasser presque entièrement le Fatah de la bande de Gaza à la suite d’une série de combats entre factions.

Hani al-Masri, directeur du Centre palestinien de recherche politique et d’études stratégiques (Masarat), a déclaré à l’AFP que le Fatah se servait désormais simplement de l’OLP pour se donner une légitimité, "une légitimité qui s’érode en l’absence d’un projet national unifié, d’élections et d’un consensus national."

Il a ajouté que la conférence de jeudi était éclipsée par la compétition pour les sièges au comité central, "alors que le projet national brille par son absence dans les discussions."

Rajoub a néanmoins déclaré que la conférence constituait un premier pas vers "l_a remise de l’ordre dans la maison palestinienne, afin de construire un partenaire pour l’établissement d’un État [palestinien]."_

Succession

La conférence se tiendra sur trois jours, avec la participation d’environ 2 580 membres du Fatah, dont la majorité à Ramallah, bien que plusieurs centaines soient également répartis entre Gaza, Le Caire et Beyrouth.

Ils devraient élire 18 représentants au comité central et 80 au parlement du mouvement, connu sous le nom de conseil révolutionnaire.

Le Fatah est le principal parti au sein de l’Autorité palestinienne (AP), présentée à l’étranger comme un partenaire naturel pour la reconstruction et la gestion de la bande de Gaza après la guerre dévastatrice menée par Israël et toujours en cours.

Mais le Fatah reste marginalisé sur le territoire, et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis à plusieurs reprises que ni lui, ni l’AP, ni le Hamas n’auraient de rôle à jouer dans la gouvernance d’après-guerre.

Malgré les déclarations répétées du mouvement selon lesquelles il œuvre en tant que "front uni," des personnalités de premier plan seront absentes de la conférence de jeudi, notamment Nasser al-Qudwa, un dirigeant palestinien clé qui boycotte le rassemblement.

"Cette conférence est illégitime, et cette direction qui a usurpé le pouvoir est illégitime et son heure est venue," a déclaré Qudwa, un neveu du défunt dirigeant palestinien Yasser Arafat.

Parmi les personnalités en lice pour remplacer Abbas figurent Rajoub et le vice-président de l’Autorité palestinienne, Hussein al-Sheikh.

Marwan Barghouti sera également absent. Considéré comme un leader palestinien au pouvoir d’unification unique, souvent cité comme un successeur potentiel d’Abbas, il purge actuellement une peine de prison à perpétuité en Israël après avoir été reconnu coupable d’implication dans des attentats meurtriers.

Par ailleurs, le fils aîné du président, Yasser Abbas, se présente aux élections pour rejoindre le comité central, après s’être fait remarquer ces dernières années en étant nommé représentant spécial du président, bien qu’il réside principalement au Canada.

Al-Masri a déclaré que la candidature du fils du président à un siège "indique une tendance à la succession dynastique," ce qui est "extrêmement dangereux pour le Fatah, l’Autorité palestinienne et la cause palestinienne."